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NBA／湖人近4戰3敗又傳傷情 戴維斯：每天都像不同球隊
湖人隊今天客場之旅遭到活塞隊以103：115擊退後，不僅近4場比賽吞下3敗，還傳來球隊明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）腳踝傷情，對於開季狀態不佳的湖人來說無疑是重大打擊。
湖人今年開季後雖然一度在主場拉出一波3連勝，不過接下來的客場之旅卻讓球隊的陣容問題一一浮現，包括羅素（D'Angelo Russell）的角色定位模糊以及板凳深度不足，導致湖人仍必須依賴兩大球星詹姆斯（LeBron James）與戴維斯繼續苦撐。
今天詹姆斯與戴維斯雖然又攜手攻下57分外帶17籃板、15助攻，但面對多點開花的活塞，可用之兵更顯得捉襟見肘，替補球員全場僅有10分進帳，最終也在一路落後下以12分差距吞下敗仗。
對於前一場好不容易在客場拿下勝利，今天卻又輸給上季聯盟戰績爐主活塞，攻下37分的戴維斯說：「我們每天就像是兩支截然不同的球隊，前一場還是聯盟最佳的隊伍之一，但後一場我們已經忘記自己是誰。」
談到今天末節一次上籃落地後腳出現不適的狀況，該節拿下11分的戴維斯也透露，其實從暑假就開始處理腳踝的傷勢問題，「這個問題對於我來說真的太難纏了，我覺得很致命，而今天又剛好落在同一個致命的胃，我一直很努力在尋找解決辦法。」
詹姆斯也表示，球隊今天在攻守兩端確實都做得不夠好，讓對手有很多轉換攻擊的機會；被問到是否擔心戴維斯的傷勢問題導致他缺席時，他說：「這並不是什麼複雜的科學問題，他的缺陣對我們的影響顯而易見。」
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