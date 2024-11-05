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NBA／爵士雙衛第四節爆發力壓公牛 聯盟30隊勝場均開胡
開季一勝難求又面臨傷兵麻煩的爵士，今天作客芝加哥的比賽還折損了當家球星馬卡南（Lauri Markkanen）。
儘管情勢如此不利，但爵士靠著喬治（Keyonte George）、柯林斯（John Collins）和塞克斯頓（Collin Sexton）聯手攻下85分，特別是第四節團隊轟進40分，以135比126力壓對手，終於拿到本季首勝。至此，全聯盟30支球隊都有勝場進帳了。
爵士雙衛喬治拿下33分9助攻，塞克斯頓則有24分5助攻，兩人合力在第四節攻得26分，幫助球隊在前三節浪費15分領先優勢後，得以在第四節揚長而去。
柯林斯替補得到28分13籃板5助攻，其中8分也是出現在第四節；凱斯勒（Walker Kessler）12分16籃板4阻攻2助攻。爵士第四節團隊命中率衝到將近6成，成了勝出的關鍵。
公牛陣中同樣損失了得分之鑰拉文（Zach LaVine），懷特（Coby White）攻下28分6助攻4籃板，佛西維奇（Nikola Vucevic）23分10籃板6助攻3阻攻，多森姆（Ayo Dosunmu）頂替先發得到25分5籃板5助攻，吉迪（Josh Giddey）15分7助攻。
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