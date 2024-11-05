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NBA／神之進攻籃板！沙波尼斯0.7秒致勝球 國王氣走熱火
聯盟籃板王沙波尼斯（Domantas Sabonis）在作客熱火比賽的最後0.7秒搶下重要進攻籃板，並且順勢把球投進，幫助國王克服下半場一度落後15分的困境，以111比110氣走熱火。
致勝功臣沙波尼斯拿下16分16籃板；第三節獨拿16分的福克斯（De'Aaron Fox）是國王能夠扭轉戰局的關鍵之一，他全場攻下28分6籃板5助攻，不過第四節最後讀秒兩波操刀一次失誤一次中距離未進的福克斯，還是險些成為輸球戰犯。
德羅展（DeMar DeRozan）進帳26分6助攻，他在剩下1分11秒完成「四分打」，讓國王得以從落後5分瞬間追上，避免被拉開；穆雷（Keegan Murray）14分，蒙克（Malik Monk）12分。
熱火第三節一度領先15分，但整節命中率僅3成，反被國王以將近7成命中率豪取37分，從領先變成落後追趕局面；第四節巴特勒（Jimmy Butler）雖然力挽狂瀾獨拿15分，最終沒能搶下關鍵籃板，只能主場飲恨。
巴特勒和赫洛（Tyler Herro）分別得到27分，阿德巴約（Bam Adebayo）則繳出16分9籃板5助攻4阻攻3抄截的全能數據。
2024-25 NBA賽程與比分
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