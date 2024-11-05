NBA／史上第4貴球衣 喬丹實戰戰袍近1.5億天價售出
「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）1996-97賽季公牛隊實戰戰袍，今天在美國拍賣行蘇富比以468萬美元（約台幣1億4957萬）的價碼售出，創下NBA史上第4高的球衣售價，也是喬丹生涯除了「最後一舞」戰袍外，標價第二高的球衣。
這次蘇富比拍賣的球衣為喬丹在1996-97賽季穿著的實戰戰袍，他在該賽季至少有17場比賽穿著此球衣出賽，包括迎戰當年超級新秀艾佛森（Allen Iverson）的賽事，最終這件球衣也以468萬美元的競標價售出。
根據NBA球衣競標歷史，喬丹這件球衣將是史上第4高價，僅次於喬丹「最後一舞」球衣的1010萬美元，以及湖人隊球星布萊恩（Kobe Bryant）2007-08的MVP賽季穿過的簽名球衣，售價為580萬美元；排名第3則是湖人傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain）在1972年總冠軍賽穿過的冠軍球衣，售價490萬美元，這4件球衣都是通過蘇富比進行拍賣。
蘇富比人員表示，這件喬丹1996-97賽季穿著過的紅色球衣，是他前5個冠軍賽季中唯一經過認證的紅色球衣，過去一直由一位私人收藏家留存；這次一同拍賣的喬丹收藏品還包括他在「最後一舞」賽季的季後賽曾穿著過的簽名球衣（84萬美元）、北卡練習球衣和簽名鞋（13萬2000美元）、1988-89賽季比賽用球衣和球褲（108萬美元）以及1992年奧運夢幻隊金牌頒獎典禮上披過的美國國旗加上簽名（180萬美元）。
2024-25 NBA賽程與比分
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言