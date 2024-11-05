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NBA／超扯！兩波空中360度轉身上籃 莫蘭特問鼎年度好球

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
莫蘭特上演不可思議的空中360度轉身上籃。 美聯社
莫蘭特上演不可思議的空中360度轉身上籃。 美聯社

向來以超勁爆體能和華麗絢爛突破打法吸引球迷目光的灰熊當家球星莫蘭特（Ja Morant），今天在作客籃網的比賽中直接大放送，上演兩次足以問鼎年度最佳好球的空中360度轉身左手上籃，讓球迷驚呼不已。

莫蘭特先是在第二節後段從右路三分線外接獲傳球，立即加速突破禁區，當他躍起時原本看似要跨過籃網中鋒克萊斯頓（Nicolas Claxton）頭上把球塞進籃框，但他卻馬上在空中做出360度轉身，宛如飛翔一樣換成左手上籃把球放進。

無獨有偶，莫蘭特又在第三節初球隊攻守轉換時從左路推進，接到傳球後在罰球線前一步就直接起飛，同樣空中做出360度轉身閃過防守的強森（Cameron Johnson），又一次用左手把球放進籃框。

莫蘭特這兩波超人般的表演成了全場焦點，也讓人不禁想起過往他在面對金塊也有類似的瘋狂演出。

灰熊此戰和籃網一路糾纏到最後，周志豪先後兩次進攻得手讓灰熊追平比分，但關鍵時刻芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）砍進重要三分球，莫蘭特連續兩波進攻失手，施羅德（Dennis Schroder）又補上兩分，儘管傑克森（Jaren Jackson Jr.）外線得手，灰熊還是無力扭轉戰局，以104比106飲恨，中斷連勝。

整場比賽莫蘭特22投10中，拿到25分9助攻5籃板，新秀周志豪（Zach Edey）則有25分12籃板，兩項數據皆創下生涯新高。

籃網陣中6人得分雙位數，施羅德20分6助攻，強森11投8中也有20分，芬尼史密斯17分6籃板，湯瑪斯（Cam Thomas）13分6助攻。

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