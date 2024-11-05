NBA／「外送哥」萊恩上季打出生涯年 轉戰尼克續寫勵志篇章
「外送哥」萊恩（Matt Ryan）上賽季與鵜鶘合約到期後，遲遲未能找到新東家，如今尼克宣布將他簽下，讓他可以延續NBA生涯。
萊恩2020年選秀因碰上疫情而落選，為了生計，他曾到墓園打工以及跑外送。2021-2022賽季加盟綠衫軍，且隨隊征戰總冠軍賽，接著來到湖人，曾在面對勇士的比賽中，以近67%三分命中率投進6顆三分，更在對上鵜鶘時，末節壓哨上演高難度追平三分球，繳出生涯代表作，但可惜最終仍遭湖人裁掉，接著先後待過灰狼與鵜鶘
根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，尼克與萊恩達成加盟協議，，不過雙方都沒有透露合約內容。《NBC Sports》報導認為，尼克簽下萊恩的其中一項原因，是為了要在截止日補齊最低人數14人的限制，此前尼克才將新秀胡克波提（Ariel Hukporti）的雙向合約轉正，在簽下萊恩後，便可填滿名單下限。
也因此報導認為，尼克與萊恩的合約，可能會是一張非保障合約，一旦射手沙米特（Landry Shamet）肩傷狀況好轉，尼克便會裁掉萊恩，並重新簽下沙米特，同時也會提供萊恩一份新的雙向合約。萊恩上賽季在鵜鶘打出生涯年，出賽28場、場均5.4分皆為生涯新高，此外單季三分線命中率45.1%、罰球命中率92.9%，同樣也是生涯新高。
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