NBA／當年沒加入湖人感覺「快毀了」 泰托姆：早知不會選我

塞爾蒂克球星泰托姆（Jayson Tatum）日前上Podcast節目中坦承，他在2017年得知湖人對他沒有興趣時感到很受傷，甚至認為這件事是「毀滅性的打擊」

泰托姆在最新一集的「Club 520 Podcast」中聊到當年的選秀經歷，他表示，自己其實早就知道湖人會選擇「球哥」鮑爾（Lonzo Ball）而不會指名他，「我從小就是布萊恩（Kobe Bryant）的粉絲，一直想成為湖人的一員，所以得知湖人手上有榜眼籤，而自己不可能在這個順位被挑走時，你知道，感覺快毀了。」

Jayson Tatum says the Lakers had zero interest in drafting him



“They never came to watch me work out.”



(🎥 @club520podcast / h/t @wellssssssssss ) pic.twitter.com/f9zVorDbLw — NBACentral (@TheDunkCentral) 2024年11月4日

「所以我從來沒去湖人那試訓過，他們也未曾來看過我。」而塞爾蒂克是泰托姆選秀前試訓的球隊之一，且有意讓他參與第2次試訓，不過當時的塞爾蒂克剛結束東部決賽，泰托姆認為這支勁旅對他不會有興趣，但杜克大學的「K教練」夏謝夫斯基（Mike Krzyzewski）鼓勵他再去試試。

「K教練對史蒂文斯（Brad Stevens）讚譽有加，說他是全聯盟最好的教練之一，他要我一定要再去嘗試。」泰托姆分享，選秀前3天他前往了波士頓再度試訓，根本不知道自己最終歸宿是哪，沒想到就這樣被綠衫軍挑中。

「接下來就是你們都知道的故事了，一切就這麼發展下去。」泰托姆說道。上賽季泰托姆幫助塞爾蒂克奪得第18個NBA冠軍後，今年7月成功續約，簽訂了創 NBA紀錄的5年3.14億美元（約100億新台幣）的超豐厚合約。