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NBA／葛蘭德轟39分送公鹿6連敗 騎士開季8連勝平隊史紀錄

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
騎士開季強勢8連勝。 路透社
騎士開季強勢8連勝。 路透社

開季不敗的騎士今天在主場迎戰沒有安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因傷缺陣的公鹿，兩隊狀態猶如天壤之別，騎士一度比賽中拉開19分領先優勢，但公鹿在里拉德（Damian Lillard）的帶領下拚命追回失分，在第四節中反而取得8分超前。

但公鹿難以收尾的窘境再次發生！剩下56.1秒，里拉德發生要命的回場失誤，隨後手感正熱的葛蘭德（Darius Garland）命中超前比分的三分球；里拉德回敬三分失手，艾倫（Jarrett Allen）又在葛蘭德助攻下放進兩分。暫停過後，他再以一記麻辣鍋終結里拉德，公鹿瞬間遭到逆轉，讓騎士在驚濤駭浪中以116比114取得開季8連勝，追平隊史在1976-77球季締造的紀錄。

葛蘭德在米契爾（Donovan Mitchell）狀況不佳且勒佛特（Caris LeVert）缺席的情況下扛起進攻重擔，全場22投15中包含7記三分球，狂砍39分8助攻，其中第四節最後時刻獨拿12分，讓騎士克服落後8分的困境，得以逆轉戰局。

「真是令人難以置信！每個人都在討論他的39分和最後傳給艾倫的關鍵助攻，我不知道他是如何辦到的！他是一名真正控衛，再加上現在的得分爆發力，他就是全明星等級。」騎士主帥亞特金森（Kenny Atkinson）賽後稱讚子弟兵。

攻守兩端都有重要貢獻的艾倫拿到14分15籃板6助攻2抄截1阻攻，莫布里（Evan Mobley）17分5籃板3助攻3阻攻；米契爾15投僅5中，只有14分4籃板4助攻進帳。

里拉德此戰又飆進36分7助攻，但出現8次失誤；波提斯（Bobby Portis）21分18籃板，洛培茲（Brook Lopez）13分6籃板4抄截2阻攻，格林（AJ Green）21分。

公鹿自開幕戰奪勝後已經吞下6連敗，戰績在東區墊底，自從瑞佛斯（Doc Rivers）上季開始接掌公鹿後，球隊累積18勝25敗，本季攻守效率更在聯盟後段班，毫無昔日東區豪強風範。就連美國媒體也在問，千勝教頭瑞佛斯是否該下課了？

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