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NBA／柯瑞踝傷回歸就轟全場最高分 勇士輕取巫師收4連勝

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
柯瑞傷癒復出首戰就攻下24分6助攻。 美聯社
柯瑞傷癒復出首戰就攻下24分6助攻。 美聯社

勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）因左腳踝傷勢連續缺陣3場，今天碰巫師隊回到先發陣容，開賽第一球就飆進招牌外線，第二節末再投進壓哨三分球，回歸首戰出賽24分鐘貢獻24分，助隊以125：112踢館成功，4連勝入袋。

柯瑞上周出戰快艇時兩度左腳踝「翻船」，傷退後沒再回歸，之後連續缺席3場比賽，不過缺陣下勇士勝率百分百。今天賽前柯瑞投入投籃訓練，且腳踝移動時沒有任何不適，重新回到勇士陣中。

一開賽柯瑞第一個進球就是外線命中，不過打不到6分鐘就下場休息；第二節柯瑞在剩下6分多鐘時回到場上，節末先罰球取分，再飆進壓哨三分彈，上半場8分挹注下率隊取得54：45領先。

柯瑞開賽第一球就飆進招牌外線。 路透通訊社
柯瑞開賽第一球就飆進招牌外線。 路透通訊社

第三節柯瑞再度替補上陣，他展現高效率，不到8分鐘出賽就攻下2記三分球在內的15分，率隊領先擴大到93：81。

巫師第四節前3分半外線5投4中，打出一波15：8攻勢，將差距縮小到96：101，勇士靠庫明加（Jonathan Kuminga）進球、華特斯（Lindy Waters III）回敬外線連拿5分，差距回到兩位數。

柯瑞最後5分鐘再回場上，加上格林（Draymond Green）和希爾德（Buddy Hield）穩住勝果，讓勇士以125：112迎接4連勝。

傷後回歸第一戰，柯瑞三分球9投4中拿下24分，替補出賽的希爾德外線8投3中挹注20分，格林三分球4投3中也有18分、8籃板演出；巫師以波爾（Jordan Poole）24分最高。

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