NBA／馬刺波總健康問題無限期缺陣 助理教練代掌兵符

已經75歲高齡的馬刺主帥波波維奇（Gregg Popovich），前一場才因病臨時告假缺席，如今根據消息指出，波波維奇因健康問題預計要暫時休養一段時間，而且沒有確切的回歸時間表，目前將由助理教練強森（Mitch Johnson）代掌兵符。

儘管外界對於波波維奇的身體狀態感到些許憂慮，不過報導透露，波波維奇並非是「令人擔憂」的健康問題，只是需要一些時間休養。

「他身體不太舒服，」強森表示，「這以前也發生過。我想每個人或多或少都會面臨這種情況。人有時候就會感覺不舒服，或者是生活中會發生一些事情。」

波波維奇已經執掌馬刺長達29個賽季，5度率領球隊奪冠，生涯累積1391場勝利更高居史上第一；今年夏天，波波維奇才剛帶領美國男籃完成奧運金牌5連霸大業。