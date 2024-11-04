中職／兄弟「雙子」搶先上架自由市場 領隊：全力洽談續約

中華職棒今年為自由市場大年，冠軍中信兄弟隊已有詹子賢、陳子豪確定行使，還有許基宏符合FA資格，領隊劉志威表示，會以全力洽談自家球員續留優先，再來看其他球隊的FA。

聯盟今天公告詹子賢正式遞交FA申請，陳子豪也已透過經紀公司送件，只等正式公告，而這還只是今年自由市場的序曲，這梯次許多大魚預期上架，將有個熱鬧的冬天。

對於自家球員提出FA，劉志威表示，兄弟球團從以前到現在，對於符合資格的球員都是抱持鼓勵行使的態度，私底下也都與他們保持聯繫，絕對會和他們洽談續約。他不諱言，兄弟對敘薪向來有一套標準，「但自由球員就是自由球員，就是不一樣的狀況。」

過往FA轉隊率低，但隨著高中選秀進來的選手逐漸達到9年年資，選手成為FA時有年輕化的趨勢，也讓他們在上架時顯得更吃香，更添轉隊本錢。