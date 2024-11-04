NBA／紐約馬拉松交通塞爆 活塞球員被迫趕地鐵「上班」

紐約市週日所舉行的年度馬拉松不僅影響了市內主要街道，還對底特律活塞隊的行程帶來了挑戰。在他們與布魯克林籃網的比賽之前，由於多條重要道路封閉，活塞隊被迫改變原有計劃，選擇搭乘紐約地鐵「上班」，前往籃網主場巴克萊中心，形成罕見的賽前體驗。

比賽預定於當地時間下午3點30分開打，因此活塞隊全體選擇搭乘紐約地鐵3號線，確保能準時抵達球場。像畢斯利（Malik Beasley）、小哈德威（Tim Hardaway Jr.）等球員，不得不攜帶比賽當天的行李上地鐵，讓這趟旅程顯得相當特別。

NYC Marathon took us on a detour… pic.twitter.com/gjqNZv0j8p — Detroit Pistons (@DetroitPistons) 2024年11月3日

在地鐵上，高大威猛的活塞球員們與紐約市民同坐，畫面讓人聯想到2017年克里夫蘭騎士隊的類似情景，當時他們也在練習後搭乘地鐵。活塞隊的工作人員還特別提醒大家小心頭部並保持秩序，直到抵達目的地。

有趣的是，活塞還在球隊IG發了一張球員擠滿車廂的有趣照片，還寫下:「因為紐約馬拉松讓我們只能搭乘地鐵！」

紐約市馬拉松最後一波的起跑時間為上午11點30分，超過5萬名參賽者穿越紐約五個行政區，完成26.2英里的賽程。

底特律活塞的地鐵之旅顯然收到很好的效果，他們以106比92擊敗籃網，拿下本季第2場勝利。全隊有6名球員得分上雙，其中康寧漢（Cade Cunningham）貢獻全隊最高的18分。