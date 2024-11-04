NBA／朝鵜鶘板凳席比「開槍」手勢？丹尼爾斯否認：是三分球的意思

亞特蘭大老鷹隊後衛丹尼爾斯（Dyson Daniels）在週日晚間以126比111擊敗紐奧良鵜鶘的比賽中，投進一記三分球後，朝著前東家鵜鶘的替補席做出疑似挑釁的手勢，引發了外界爭議。然而，丹尼爾斯卻否認他假裝對前隊友們做出「手槍掃射」的動作。

「我只是告訴他們這一球值3分，」丹尼爾斯解釋道。他表示，當他將右手臂伸向鵜鶘的替補席時，他的拇指和另外兩根手指是伸出的，這代表三分球的意思。

當被告知他的手勢看起來像一把槍時，丹尼爾斯則是回應道：「可能看起來像，但我只是告訴他們這球值3分。你知道的，就是指向他們，僅此而已。我只是想確保他們都知道這球值多少分。」

Lol



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過去10年中，NBA曾對類似的「槍支」敏感手勢有過高額罰款，包括在2017年對傑克森（Josh Jackson）罰款3.5萬美元，以及在2015年對格林（Gerald Green）罰款2.5萬美元。若是升級像莫蘭特（Ja Morant）這般在社交媒體視頻中揮舞真槍，答案就是被禁賽25場。

部分鵜鶘替補席的球員似乎向裁判要求對丹尼爾斯判處技術犯規，認為他有不當行為。

「我沒有被判技術犯規，所以裁判是對的，」丹尼爾斯說。這位澳洲球員在2022年選秀會上被鵜鶘以首輪第8順位選中。「我只是享受比賽。我希望能在那個角落投進一個三分，這樣我就能讓他們的替補席知道。我在賽程表上特別標記了這場比賽。」

丹尼爾斯與南斯（Larry Nance Jr.）在休賽季被作為一部分籌碼從鵜鶘交易到老鷹，鵜鶘藉此獲得全能控衛墨瑞（Dejounte Murray）。不過墨瑞在新賽季首場比賽就不幸手部骨折，預計要缺席4到6週。

當被問及是否認為鵜鶘替補席要求對丹尼爾斯判罰技術犯規只是開玩笑時，南斯笑著說：「你知道嗎？我不評論這個。我還是避開這個話題吧。」

Larry Nance Jr. reminding his old squad he still got it😤 pic.twitter.com/KrfGinug0o — FanDuel Sports Network South (@FanDuelSN_SO) 2024年11月4日

南斯同樣與鵜鶘替補席有互動，他在第三節完成一記灌籃後直接一個眼神盯住 對方；隨後他在鵜鶘替補席前投進底角的三分球，還向他們送上飛吻。

南斯表示，當他在三分線外準備出手時，鵜鶘的球員們在大喊：「絕對不可能！」

「首先，我們都是競爭者。其次，我們是朋友，」南斯說。「我們能夠彼此說些什麼，因為我們都知道這是出於友誼。

「對於那個更衣室裡的每一個人，我都只有愛和欽佩，」南斯補充道。「今晚非常有趣。我很高興我們贏了。」

Larry teed up Dyson for the Ca-Caaw 🗣️



Got it on Twitter for you @DysonDaniels 😂 pic.twitter.com/z5kHynMcRb — Atlanta Hawks (@ATLHawks) 2024年11月4日

丹尼爾斯在這場比賽中得到16分，這也是他因右臀拉傷缺席兩場比賽後的復出。他表示傷勢已經不再困擾他。

「即使我沒有達到100%的狀態，我也會確保自己能參加這場比賽，」丹尼爾斯說。他提到，當得知鵜鶘將他交易時，對他來說是個艱難的時刻。

「這是出乎意料的。我是在這裡進入聯盟的，這裡對我來說像家一樣，」丹尼爾斯說。「他們選中了我，相信我。每個人都對我很好。但這就是生意，這種事情會發生。所以你必須從中走出來。我很高興能在亞特蘭大，我很享受在那裡的機會。」