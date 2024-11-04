NBA／阿根廷男籃黃金世代再聚首 47歲吉諾布里大秀灌籃

首度擊敗美國男籃夢幻隊並且在2004年勇奪雅典奧運金牌的阿根廷男籃，上周六在首都布宜諾斯艾利斯重新聚首，進行了一場表演賽。這場比賽門票不到4天內就被一掃而空，球迷也重新回味「黃金世代」的迷人丰采。

「他們說服了我們再次打比賽，」過去效力馬刺的名人堂巨星吉諾布里（Manu Ginobili）開玩笑地說，「誰會想來看我們打比賽？12個已經打不動的老傢伙。」

不過自嘲歸自嘲，已經47歲的吉諾布里依然保持良好體態，還在比賽中秀了一次飛身灌籃，讓球迷驚呼不已。

Manu Ginobili still dunking at 47 years old!pic.twitter.com/KJPanEuZOT https://t.co/XhhXyZocek — Ballislife.com (@Ballislife) 2024年11月3日

2004年的阿根廷男籃陣容除了核心吉諾布里外，還有史柯拉（Luis Scola）、諾西奧尼（Andres Nocioni）、奧伯托（Fabricio Oberto）、戴菲諾（Carlos Delfino）、赫曼（Walter Herrmann）、桑契士（Juan Ignacio Sanchez）等，都具有NBA資歷。

阿根廷在2002年籃球世界盃勇奪銀牌，震撼了全世界籃壇，之後2004年雅典奧運金牌、2008年北京奧運銅牌、2012年里約奧運止步8強。而隨著吉諾布里和史柯拉先後退休，阿根廷男籃也陷入了斷層。

「我們想要做一些特別的事情來慶祝，」吉諾布里談到奧運金牌20周年紀念。對於這些球員來說，這確實也是特別的夜晚，為他們會帶著孩子來參加，很多人很可能都沒看過自己父親打球。

吉諾布里表示：「自從贏得金牌以來，我們12個人還沒有聚在一起過。我們都分散在各地打球，所以很難聚首。」

談到阿根廷男籃當年創下的歷史，吉諾布里直言這是史詩般的時刻，「這是我們所取得的重大成就，沒有什麼比這更重要了。」