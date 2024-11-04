NBA／「浪人後衛」奧古斯丁宣布退休！矮湯：感謝你鋪平道路

36歲後衛奧古斯丁（D.J. Augustin）在聯盟打滾14年，效力11支不同球隊，今天在個人社群媒體正式宣布退休，多位NBA名將獻上祝福。

奧古斯丁身高只有180公分，2008年NBA選秀首輪第9順位被山貓隊（黃蜂隊前身）選中。他生涯出賽976場，平均得到9.5分3.9助攻，最後一次出賽是2021-22賽季效力湖人隊。

奧古斯丁在IG發文感謝每支效力過的球隊、城市、球迷及家人支持，他表示，「在我步入人生下一章時，我將攜帶籃球教會我的價值觀、韌性、努力和奉獻。我可能作為球員退休了，但永遠會和這個我們熱愛的運動緊密相連。感謝你們成為我故事的一部分。」

前NBA球星「牆哥」沃爾（John Wall）在留言區寫道，「恭喜我大哥！祝你下一篇章好運！」前陣子退休的蓋伊（Rudy Gay）表示，「恭喜兄弟！」

「矮湯」湯瑪斯（Isaiah Thomas）與奧古斯丁都是以不起眼身材，在聯盟征戰多年的好手，湯瑪斯向前輩致敬，「其中一個我總是仰望的人！感謝你為我這種球員鋪平道路！」