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NBA／湖人中鋒海斯3年前家暴案有新畫面 聯盟重啟調查
湖人隊24歲替補中鋒海斯（Jaxson Hayes）3年前因家暴和襲警等罪名被逮捕，事後聯盟沒對他做出任何處分。不過美國八卦媒體《TMZ》最近曝光一段5分半鐘短片，內容是海斯與前女友爭執畫面，聯盟將重新調查此事件，可能影響到海斯出賽。
海斯因家暴前女友被判3年緩刑、450小時社區服務及每周1次家庭暴力課程長達1年，聯盟則未做出任何處分。時隔3年《TMZ》發布事發當下5分半鐘監視器畫面，海斯與前女友發生爭執，他將對方從門口拉出來，女方說，「停下，放開我！」海斯則強硬地說，「你X媽怎麼了？」
兩人離開住所後繼續在車道吵架，女方激動表示，「我不會讓你再打我了，我X媽是什麼，沙包嗎？」不久後海斯離開，回頭朝女方吐口水。
這段影片流出後，聯盟決定重啟調查，海斯團隊向《ESPN》表示，「已有過一次廣泛的調查，我們配合聯盟的調查，隨這次調查重新開展，我們會持續配合。」湖人隊發言人則表示，「我們正在與聯盟合作。」
前天湖人與暴龍比賽結束後，海斯拒絕受訪，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）表示，「我們知道調查已重新開始，將全力配合，除此之外，我不會對此發表其他評論。」
海斯本季出賽6場，平均得到5.0分4.2籃板，整體投籃命中率92.3%，是湖人禁區重要戰力。先前傳出湖人有意交易來來爵士隊長人凱斯勒（Walker Kessler），增添禁區深度，但遭到對方拒絕。
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