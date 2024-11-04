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NBA／遭名嘴史密斯批不是好領導者 杜蘭特回嗆：他是小丑

聯合新聞網／ 綜合報導
杜蘭特。 法新社
杜蘭特。 法新社

美國體育名嘴史密斯（Stephen A.Smith）日前在節目上稱杜蘭特（Kevin Durant）很偉大，但缺乏領導力，對此杜蘭特直批史密斯是「小丑」。

史密斯在節目「First Take」評價杜蘭特，「我不懷疑杜蘭特的偉大和奉獻，但當你如此偉大時，應該要成為比現在更好的領導者。」對此，杜蘭特在貼文留言區回擊，「我擁有的無形資產，一直都能與我的才能相提並論。」

杜蘭特接受《The Athletic》訪問時再度開嗆史密斯，「我不太理解為何有人會想聽史密斯說話。我在這聯盟18年，從沒看過史密斯在我們練習、看比賽影片和投籃訓練時出現，除了聽他在電視上大談球員外，從沒見過他。對我來說，他就是個小丑，一直都是小丑。」

杜蘭特接著強調，「我一直保持在軌道上，對比賽持續深入，不只為了自己，更為了整支球隊。說我只是坐在那，把我形容成走進休息室，沒有和隊友和教練說話，拜託！這太荒謬了！」

Kevin Durant

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