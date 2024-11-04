NBA／唐西奇飆32分率獨行俠輕取魔術 自曝用德語說垃圾話

獨行俠隊今天在主場迎戰魔術隊，魔術一哥班切羅（Paolo Banchero）仍因傷缺陣，獨行俠上半場就取得大幅領先，終場以108：85輕鬆贏球。

魔術開局取得15：8領先，但獨行俠靠著唐西奇（Luka Doncic）上半場豪取25分帶領下，半場打完就以65：40領先。下半場獨行俠持續壓制魔術，最多領先達33分，比賽提前進入垃圾時間。

Luka's 1st half tonight:



💫 25 PTS

💫 5 3PM

💫 5 REB

💫 4 AST pic.twitter.com/YEdgrKmB2C — NBA (@NBA) 2024年11月4日

唐西奇全場得到32分9籃板7助攻，中鋒葛佛（Daniel Gafford）有18分8籃板，厄文（Kyrie Irving）砍進17分。湯普森（Klay Thompson）10投4中，得到9分5籃板4助攻。

魔術團隊命中率33.3%，三分球命中率19.5%，華格納（Franz Wagner）拿下13分已是全隊最高，還有6籃板6助攻。

唐西奇在比賽中用德語說垃圾話，他賽後受訪時自曝學過5年德語，「我聽到他們用德語說話，所以我也用德語說了一些事情。」本場比賽有3名德國人，包含魔術華格納兄弟檔及獨行俠隊克萊柏（Maxi Kleber）。