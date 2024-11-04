NBA／唐西奇飆32分率獨行俠輕取魔術 自曝用德語說垃圾話
獨行俠隊今天在主場迎戰魔術隊，魔術一哥班切羅（Paolo Banchero）仍因傷缺陣，獨行俠上半場就取得大幅領先，終場以108：85輕鬆贏球。
魔術開局取得15：8領先，但獨行俠靠著唐西奇（Luka Doncic）上半場豪取25分帶領下，半場打完就以65：40領先。下半場獨行俠持續壓制魔術，最多領先達33分，比賽提前進入垃圾時間。
唐西奇全場得到32分9籃板7助攻，中鋒葛佛（Daniel Gafford）有18分8籃板，厄文（Kyrie Irving）砍進17分。湯普森（Klay Thompson）10投4中，得到9分5籃板4助攻。
魔術團隊命中率33.3%，三分球命中率19.5%，華格納（Franz Wagner）拿下13分已是全隊最高，還有6籃板6助攻。
唐西奇在比賽中用德語說垃圾話，他賽後受訪時自曝學過5年德語，「我聽到他們用德語說話，所以我也用德語說了一些事情。」本場比賽有3名德國人，包含魔術華格納兄弟檔及獨行俠隊克萊柏（Maxi Kleber）。
2024-25 NBA賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言