NBA／柯瑞和WNBA神射手有望再度對決 席佛正考慮明星賽新玩法

2025年NBA明星賽將在勇士隊主場大通中心（Chase Center）舉行，地主當家球星柯瑞（Stephen Curry）有望與WNBA神射手優涅思庫（Sabrina Ionescu）再度上演三分球對決。

聯盟總裁席佛（Adam Silver）近日受訪時提到，將考慮改變明星賽賽制，「我們已經和柯瑞直接溝通過，我知道他很在意，希望球員都能全力以赴，因此我們正考慮其他賽制。我相信去年明星賽讓球員們也很失望，我們都希望能提供球迷期待的競爭和娛樂性。」

明星賽去年回到傳統48分鐘制比賽，東西區各選12人分隊，結果球員們都不防守，打出破紀錄的211：186比分，球迷們紛紛批評明星賽很無聊。

去年唯一的亮點是柯瑞與優涅思庫三分球對決，對於今年這個戲碼是否會再度上演，席佛表示，「他們知道他們會參加。」席佛也不排除其他女球員加入明星賽，「我認為展示男女籃選手共同參與的場面，應該成為明星賽的重要部分。從去年數據來看，柯瑞和優涅思庫對決是亮點，因此我們確實希望有更多這類活動。」