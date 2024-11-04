快訊

馬英九邀陸生訪台名單驚見「奧運6金王」 馬龍能來台灣3大關鍵原因

涉詐助理費高虹安強調「沒1毛進口袋」 誓言絕不忘這一天

最美童星長大！年收千萬「當過阿湯哥女兒」 30歲變這樣

NBA／柯瑞和WNBA神射手有望再度對決 席佛正考慮明星賽新玩法

聯合新聞網／ 綜合報導
柯瑞(左)、優涅思庫(右)。 美聯社
柯瑞(左)、優涅思庫(右)。 美聯社

2025年NBA明星賽將在勇士隊主場大通中心（Chase Center）舉行，地主當家球星柯瑞（Stephen Curry）有望與WNBA神射手優涅思庫（Sabrina Ionescu）再度上演三分球對決。

聯盟總裁席佛（Adam Silver）近日受訪時提到，將考慮改變明星賽賽制，「我們已經和柯瑞直接溝通過，我知道他很在意，希望球員都能全力以赴，因此我們正考慮其他賽制。我相信去年明星賽讓球員們也很失望，我們都希望能提供球迷期待的競爭和娛樂性。」

明星賽去年回到傳統48分鐘制比賽，東西區各選12人分隊，結果球員們都不防守，打出破紀錄的211：186比分，球迷們紛紛批評明星賽很無聊。

去年唯一的亮點是柯瑞與優涅思庫三分球對決，對於今年這個戲碼是否會再度上演，席佛表示，「他們知道他們會參加。」席佛也不排除其他女球員加入明星賽，「我認為展示男女籃選手共同參與的場面，應該成為明星賽的重要部分。從去年數據來看，柯瑞和優涅思庫對決是亮點，因此我們確實希望有更多這類活動。」

Stephen Curry

相關新聞

NBA／希爾德開季6戰轟30顆三分球 神射紀錄比肩柯瑞

射手希爾德（Buddy Hield）今天與庫明加（Jonathan Kuminga）化身「板凳雙煞」，兩人聯手包辦50分，其中庫明加更拿下延長賽全隊8分之中的6分，讓一度浪費31分領先優勢的勇士還是拿

NBA／雷霆強硬防守創開季6連勝 快艇新主場一勝難求

開季不敗的雷霆今天前往洛城作客，打完上半場雖然還落後快艇，但雷霆發揮聯盟最強防守球隊的本色，下半場將對手投籃命中率壓制在3成，其中三分球更只有14投2中，雷霆趁勢反擊，從第三節尾聲到第四節中段轟出15

NBA／唐西奇飆32分率獨行俠輕取魔術 自曝用德語說垃圾話

獨行俠隊今天在主場迎戰魔術隊，魔術一哥班切羅（Paolo Banchero）仍因傷缺陣，獨行俠上半場就取得大幅領先，終場以108：85輕鬆贏球。 魔術開局取得15：8領先，但獨行俠靠著唐西奇（L

NBA／柯瑞和WNBA神射手有望再度對決 席佛正考慮明星賽新玩法

2025年NBA明星賽將在勇士隊主場大通中心（Chase Center）舉行，地主當家球星柯瑞（Stephen Curry）有望與WNBA神射手優涅思庫（Sabrina Ionescu）再度上演三分球

NBA／76人喬治明天有望復出戰太陽 安比德將繼續缺陣

76人隊開季打出1勝4敗戰績，暫居東區倒數第2，主因是雙星安比德（Joel Embiid）和喬治（Paul George）都因傷缺陣，如今終於迎來好消息，喬治預計明天對陣太陽隊之戰復出。 喬治今

NBA／沙波尼斯生涯第60次大三元 超越傳奇「大鳥」

全能長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）今天攻下17分20籃板10助攻，完成生涯第60次大三元，超越傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird），排名躍進史上第10；沙波尼斯在第四節結束前

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。