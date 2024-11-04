NBA／76人喬治明天有望復出戰太陽 安比德將繼續缺陣

76人隊開季打出1勝4敗戰績，暫居東區倒數第2，主因是雙星安比德（Joel Embiid）和喬治（Paul George）都因傷缺陣，如今終於迎來好消息，喬治預計明天對陣太陽隊之戰復出。

喬治今年休賽季與76人簽下4年2.12億美元頂級合約，不過他10月15日對上老鷹隊的熱身賽，防守時膝蓋扭傷，所幸傷勢不嚴重。

據《ESPN》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，喬治上周六參加隊內5對5訓練，今天也隨隊到鳳凰城訓練，明天出賽狀態改成出戰成疑（上場可能性50%）。

安比德因左膝傷勢本季尚未出賽，球團指出，他明天將繼續缺席。