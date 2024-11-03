NBA／沙波尼斯生涯第60次大三元 超越傳奇「大鳥」
全能長人沙波尼斯（Domantas Sabonis）今天攻下17分20籃板10助攻，完成生涯第60次大三元，超越傳奇球星「大鳥」柏德（Larry Bird），排名躍進史上第10；沙波尼斯在第四節結束前補籃得手，將比賽逼進延長，可惜最終國王仍是以3分之差飲恨，結束3連勝。
在主場見證「飛人」卡特（Vince Carter）球衣退休儀式的暴龍，原本有機會在正規時間終結對手，但巴瑞特2罰1中，給了沙波尼斯追平比分的契機；而在延長賽尾聲，巴瑞特又是兩罰落空，所幸國王搶投三分失手。
巴瑞特（RJ Barrett）拿下31分9籃板6助攻，阿巴吉（Ochai Agbaji）22分5籃板，布徹（Chris Boucher）24分，開季以來火力十足的迪克（Gradey Dick）也有22分進帳。
坐擁多項隊史紀錄的德羅展（DeMar DeRozan），今天「回娘家」也有33分4助攻3籃板3抄截的表現，延長賽他更包辦全隊所有分數，但關鍵時刻他與福克斯（De'Aaron Fox）接連外線出手未中，讓暴龍結束4連敗。
2024-25 NBA賽程與比分
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