NBA／希爾德開季6戰轟30顆三分球 神射紀錄比肩柯瑞
射手希爾德（Buddy Hield）今天與庫明加（Jonathan Kuminga）化身「板凳雙煞」，兩人聯手包辦50分，其中庫明加更拿下延長賽全隊8分之中的6分，讓一度浪費31分領先優勢的勇士還是拿下勝利。
希爾德此戰14投9中包含三分球10投6中，攻下全隊最高27分，外帶7籃板2助攻1抄截，同時他生涯三分命中率也累積達到1951顆，超越現任湖人主帥瑞迪克（JJ Redick），排名史上第20。
此外，根據統計，希爾德在開季前6場比賽已經砍進30顆三分球，放眼歷史，只有他、柯瑞（Stephen Curry）和愛德華（Anthony Edwards）可以做到這一點；愛德華今天命中3記三分球，6場比賽已經累積32顆三分球。
勇士儘管面臨柯瑞受傷缺席的問題，但開季以來所展現出兵多將廣的陣容深度和強勢攻守表現，皆令人耳目一新，也讓勇士取得5勝1敗的成績，在西區和太陽並列，僅次於不敗的雷霆。
2024-25 NBA賽程與比分
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