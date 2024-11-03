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MLB／大谷翔平50轟球搶輸台灣企業 日社長1300萬標下51轟

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
屢創紀錄又奪冠的大谷翔平，相關商品價值水漲船高。 路透社
屢創紀錄又奪冠的大谷翔平，相關商品價值水漲船高。 路透社

競標大谷翔平50轟全壘打球敗給台灣企業「優式資本」的日本購物網站「LOCONDO」公司社長田中裕輔，今天在X平台發文表示，他已經用42.7萬美元（約新台幣1376萬元）標下大谷翔平第51轟全壘打球。

大谷翔平轉戰道奇第一年就創下前無古人的單季「50轟、50盜」紀錄，而這一顆50轟球也成了天價商品，在拍賣上會最終以439.2萬美元（約新台幣1.4億）被台灣企業標走，也讓田中裕輔鎩羽而歸。

為了標下大谷翔平的51轟球，田中裕輔也是費了心力。據悉，在競標截止日前的短短數小時就有超過20人出價，從起標價5萬美元開始，單是在最後一天競標價格就翻了5倍之多。

大谷翔平是在台灣時間9月20日對馬林魚一戰中轟出三響砲，寫下單場6打數6安打、10打點、2盜、17個壘打數的恐怖數據，一口氣達成「50轟、50盜」里程碑。

除了這兩顆全壘打球外，先前大谷翔平的第40號全壘打球也是以25萬1320美元售出。

田中裕輔透露，51轟這顆球大概需要3到4周才會運抵日本，他計畫先後在東京澀谷和大阪心齋橋兩地進行展覽。

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