MLB／大谷翔平50轟球搶輸台灣企業 日社長1300萬標下51轟
競標大谷翔平50轟全壘打球敗給台灣企業「優式資本」的日本購物網站「LOCONDO」公司社長田中裕輔，今天在X平台發文表示，他已經用42.7萬美元（約新台幣1376萬元）標下大谷翔平第51轟全壘打球。
大谷翔平轉戰道奇第一年就創下前無古人的單季「50轟、50盜」紀錄，而這一顆50轟球也成了天價商品，在拍賣上會最終以439.2萬美元（約新台幣1.4億）被台灣企業標走，也讓田中裕輔鎩羽而歸。
為了標下大谷翔平的51轟球，田中裕輔也是費了心力。據悉，在競標截止日前的短短數小時就有超過20人出價，從起標價5萬美元開始，單是在最後一天競標價格就翻了5倍之多。
大谷翔平是在台灣時間9月20日對馬林魚一戰中轟出三響砲，寫下單場6打數6安打、10打點、2盜、17個壘打數的恐怖數據，一口氣達成「50轟、50盜」里程碑。
除了這兩顆全壘打球外，先前大谷翔平的第40號全壘打球也是以25萬1320美元售出。
田中裕輔透露，51轟這顆球大概需要3到4周才會運抵日本，他計畫先後在東京澀谷和大阪心齋橋兩地進行展覽。
2024-25 NBA賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言