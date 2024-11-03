NBA／雷霆強硬防守創開季6連勝 快艇新主場一勝難求

開季不敗的雷霆今天前往洛城作客，打完上半場雖然還落後快艇，但雷霆發揮聯盟最強防守球隊的本色，下半場將對手投籃命中率壓制在3成，其中三分球更只有14投2中，雷霆趁勢反擊，從第三節尾聲到第四節中段轟出15比4的攻勢，一口氣拉開雙方差距，最終以105比92取得開季6連勝，創下搬到奧克拉荷馬市後的最佳開季表現

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）拿下25分9助攻3籃板，其中23分出現在第二和第三節，也是球隊從一度落後13分到逐漸掌握領先的關鍵要素；霍姆葛倫（Chet Holmgren）得到10分14籃板4助攻，本季第3次雙十演出。

Chet Holmgren block

Shai Gilgeous-Alexander layup



Our stars are rolling in the third ✨

pic.twitter.com/QjsoLUdQHb — Thunder Nation (@ThunderNationCP) 2024年11月3日

雷霆全隊6人得分達雙位數，多特（Luguentz Dort）16分，威廉斯（Jalen Williams）15分，喬伊（Isaiah Joe）命中4顆三分球獲得12分，維金斯（Aaron Wiggins）同樣12分，雷霆團隊三分球39投16中。

加上這場比賽，雷霆6連勝中已經有4場比賽迫使對手得分低於100分，本季他們場均失分僅97.5分，加上防守效率等數據，皆名列聯盟第一。

鮑威爾（Norman Powell）得到全隊最高24分，哈登（James Harden）13投僅4中，獲得12分13籃板7助攻3抄截3阻攻，祖巴茲（Ivica Zubac）9分12籃板。。

快艇耗資20億美元搬進新的主場館，但開季至今卻是一勝難求，主場苦吞4連敗，而且這4場主場比賽都曾領先兩位數。