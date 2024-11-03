NBA／暴龍隊史首件退休球衣！華麗灌籃耀眼多倫多 飛人卡特激動落淚

在今天主場對上國王隊的中場休息時間，多倫多暴龍隊特別為NBA傳奇球星「飛人」卡特（Vince Carter）舉行了15號球衣的退休儀式，這是暴龍隊史上首次為球員退役球衣。

Vince Carter comes out to a roaring standing-ovation ahead of his jersey retirement in Toronto! 💜 pic.twitter.com/ZVOn9rimrI — NBA Canada (@NBACanada) 2024年11月3日

「人們看到我21歲進入聯盟，27歲離開，最後在43歲退役。算一算，這是一段充滿情感的旅程。」

「加拿大航空」卡特的15號球衣正式退休。 美聯社

儀式上，卡特的球衣緩緩升上球館的屋頂，背景展示著他的名字、背號，以及他在2000年全明星灌籃大賽中經典扣籃的照片。卡特深情地向球迷和家人致謝，更數度哽咽，激動地表示：「當這件球衣緩緩升起時，不僅僅是卡特和15號的意義，而是我們所有人共同創造的記憶。」

Vince Carter’s No. 15 forever in the Toronto rafters 💜



Vinsanity becomes the first Raptor EVER to receive the honor 🙌 pic.twitter.com/N9klL8d2yc — Bleacher Report (@BleacherReport) 2024年11月3日

「我希望這件球衣能與大家一起在此永遠留存。」隨著致詞的進行，卡特眼中泛起淚光，感謝所有支持他的人。

儀式現場播放了特別影片，包括柯瑞（Stephen Curry）、洛瑞（Kyle Lowry）、德羅展（DeMar DeRozan）等現役球星，以及昔日暴龍隊友對他的祝福。暴龍總裁尤基利（Masai Ujiri）也致詞讚揚卡特「半人半神」，盛讚他是一位傳奇和偶像榜樣，讓多倫多這座城市在NBA版圖上留下了深刻的印記，「他教我們如何飛翔」。

「加拿大航空」卡特的15號球衣正式退休。 美聯社

許多卡特的前隊友也出席了這個盛會見證歷史，包括奧克利（Charles Oakley）、克里斯提（Doug Christie）、J.威廉斯（Jerome Williams）、布朗（Dee Brown）、威利斯（Kevin Willis）、波格斯（Muggsy Bogues）、戴維斯（Antonio Davis）、A.威廉斯（Alvin Williams）、彼特森（Morris Peterson）等人，還有他的表弟麥格瑞迪（Tracy McGrady）。

「加拿大航空」卡特的15號球衣正式退休。 路透社

暴龍隊全球品牌大使德瑞克（Drake）也首次在暴龍本季的第5個主場比賽中現身。卡特的妻子、兩個女兒、兒子、母親和繼父等家人同樣在場見證了這一重要時刻。

「加拿大航空」卡特的15號球衣正式退休。 美聯社

北卡時期已經名滿全美的卡特，是在1998年以首輪5順位進入NBA，並為暴龍隊效力6個半賽季，期間場均拿下23.4分、5.2籃板、3.9助攻。不僅在1999年奪得年度最佳新秀，更4度成為明星賽人氣王。當然，最令人難忘的還是他在2000年全明星週末灌籃大賽中的驚人表現，被視為NBA歷史上最佳的灌籃表演之一。

「加拿大航空」卡特的15號球衣正式退休。 法新社

卡特的退休儀式除了為球迷帶來滿滿回憶，暴龍隊還特別與加拿大航空合作，在一架A220飛機上進行了特殊塗裝，以紀念卡特的傳奇生涯。

Honouring Vince “Air Canada” Carter with a special livery on one of @AirCanada’s A220 to help retire #15 in style ✈️🏀 pic.twitter.com/cESf9HNJzA — Toronto Raptors (@Raptors) 2024年11月1日

早期飛天遁地無視地心引力釋放勁爆體能的卡特，各種絢爛華麗的場上灌籃表演堪稱無人能出其右，但後期隨著年齡老化和傷病侵襲，卡特也持續轉換身分，利用各種攻守方式幫助球隊，也讓他整整效力長達22個賽季，先後待過暴龍、籃網、魔術、太陽、獨行俠、灰熊、國王和老鷹8支球隊。

「加拿大航空」卡特的15號球衣高掛暴龍主場。 法新社

今年10月卡特順利入選奈史密斯籃球名人堂，他表示：「我感激這一切，這對我而言是最寶貴的時刻。」

「加拿大航空」卡特的15號球衣正式退休。 美聯社

除了暴龍退休卡特的15號球衣外，籃網隊也宣布將於2025年1月25日主場對熱火的比賽中，退役卡特的15號球衣，這也讓卡特成為籃網隊史第7位獲此殊榮的球星。

「加拿大航空」卡特的15號球衣正式退休。 路透社

「加拿大航空」卡特的15號球衣正式退休。 法新社