NBA／米契爾致勝跳投氣走公鹿 騎士勇奪開季7連勝

開季維持不敗之身的騎士，今天在公鹿主場遭遇苦戰，打到讀秒階段仍落後1分，但操刀最後一擊的米契爾（Donovan Mitchell）卻在差點掉球的情況下，剩0.3秒硬是轟進逆轉戰局的致勝跳投，幫助騎士以114比113氣走公鹿，收下隊史次佳的開季7連勝。

SPIDA GIVES THE CAVS BACK THE LEAD 🚨🚨



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最後搶投三分未中的里拉德（Damian Lillard）攻下41分9助攻4籃板，原本他的跳投還幫助球隊取得1分超前，但風頭馬上被米契爾搶走；安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）也繳出34分16籃板9助攻的準大三元表現，然而兩大巨星即使燃燒殆盡，仍無法阻止公鹿近期的5連敗頹勢。

勝利功臣米契爾拿下30分4助攻3籃板，艾倫（Jarrett Allen）15分12籃板，莫布里（Evan Mobley）14分7籃板5助攻，葛蘭德（Darius Garland）11分10助攻。