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PLG／領航猿雙破隊史紀錄 連兩周退富邦勇士保持不敗

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
領航猿團隊猛轟19顆三分球打破隊史紀錄。圖／PLG提供
領航猿團隊猛轟19顆三分球打破隊史紀錄。圖／PLG提供

在上周PLG開幕戰才成功踢館台北富邦勇士隊主場的桃園璞園領航猿隊，今天在自家的主場開幕戰中再戰富邦勇士，且進攻火力變得更加旺盛，全場砍進19顆三分球、送出34次助攻雙雙改寫隊史紀錄，最終也以105：94擊敗富邦勇士，收下開季2連勝。

上賽季打進到PLG冠軍賽的領航猿，在休賽季留下了球隊主力陣容後，本賽季的團隊戰力在聯盟4隊中仍是居於領先位置，在上周的開幕戰以10分差距擊敗富邦勇士後，兩隊本周再度碰頭，領航猿再度打出精采一戰。

首節富邦勇士在石博恩與林志傑聯手下一度取得領先，不過第二節熱機完畢的領航猿外線火力全開，單節投進6顆三分球，其中洋將伯朗與布依德就包辦了6顆，幫助領航猿逆轉戰局。

下半場領航猿持續旺盛的進攻火力，第三、四節又各投進5顆三分球，加上下半場團隊共送出18次助攻，第四節一度領先達到23分，儘管富邦勇士洋將漢彌爾頓和威希試圖領軍追分，但最終領航猿仍是以11分差距擊敗富邦勇士，收下開季2連勝。

領航猿全場投進19顆三分球並送出34次助攻雙雙改寫隊史紀錄，在流暢的團隊進攻下全隊共6人得分上雙，其中拿下28分的布依德就表示，今天團隊每個人打得都不藏私，能拿下28分也多虧隊友一直送球給他，「這場勝利真的非常棒，我非常享受在這邊打球的氛圍。」

PLG 富邦勇士 桃園璞園領航猿 籃球

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