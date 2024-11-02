NBA／戴維斯創歐尼爾後首見紀錄 點名湖人防守仍須強化
湖人今天在大幅領先優勢下遭到暴龍強力反撲，靠著戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯（LeBron James）和里夫斯（Austin Reaves）聯手拿下85分，在最後關頭仍是頂住壓力，避免了3連敗。
開季以來狀態絕佳的戴維斯持續發威，20投14中攻下38分11籃板2助攻3抄截2阻攻，本季第3次至少35分，與泰托姆（Jayson Tatum）並列聯盟第一。此外，根據統計，戴維斯還是歐尼爾（Shaquille O'Neal）之後，首位在賽季前6戰繳出場均至少30分10籃板2阻攻的湖人球員。
談到自己的開季表現，戴維斯表示：「我就是保持侵略性。就像我一直在說的，今年夏天代表美國男籃出征奧運的經歷幫助我找到節奏。」
不過對於湖人大筆分領先卻差點翻船，戴維斯則認為這是不可接受。「當然，我知道要在這個聯盟贏球不容易，尤其是客場。但現在球隊離我們想要成為的樣子還差很遠。我們擁有如此大的領先優勢，結果第二節讓對手得了31分，第三節又被拿了37分。」
「如果我們想在今年賽季有所作為，不能再出現這樣的防守狀況。雖然我們是靠天賦贏得這場比賽，但我們並沒有打出想要的防守。」戴維斯說。
2024-25 NBA賽程與比分
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