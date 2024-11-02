NBA／雷霆第三節擊潰拓荒者 開季5連勝創13年來最佳表現

作為聯盟平均失分最低、防守效率最好的球隊，雷霆在今天作客拓荒者一戰再度展現恐怖的攻守壓迫能力。

雷霆光是在第三節就送出驚人的9次抄截，迫使對方出現12次失誤，單節殺出38比17的猛烈攻勢，一口氣擊潰拓荒者，從一度落後2分到領先21分，從而奠定贏球基礎。雷霆最終是以137比114拿下開季5連勝，和騎士同為聯盟唯2不敗之身。此外，雷霆也取得對戰拓荒者的13連勝

值得一提的是，騎士前一次開季6連勝出現在2016-17年賽季，而雷霆前一次開季5連勝則是要回溯到2011-12年賽季，這兩隊在該年都殺進總冠軍賽。

雷霆當家球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）18投12中攻下30分7籃板6助攻，這是他在雷霆生涯第11次出賽時間低於30分鐘情況下，第11次拿到至少30分，居隊史之冠，比杜蘭特多出一倍。

威廉斯得到22分5籃板4助攻4抄截，霍姆葛倫（Chet Holmgren）受到犯規麻煩僅出手3次得到6分，但還是搧出了5記「麻辣鍋」。