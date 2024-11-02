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NBA／威廉斯衝撞泰托姆直言非故意 布朗嗆：他像在打美式足球

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
威廉斯(右)衝撞泰托姆遭判2級惡意犯規。 法新社
威廉斯(右)衝撞泰托姆遭判2級惡意犯規。 法新社

曾經效力塞爾蒂克的威廉斯（Grant Williams），今天面對前同事竟然「痛下毒手」！在泰托姆（Jayson Tatum）持球推進時直接將他衝撞倒地，隨後被裁判認定是故意加速前進，因此吹了2級惡意犯規，將威廉斯趕出場。

泰托姆經此碰撞所幸並未受傷，這場比賽他攻下32分11籃板，並且和布朗（Jaylen Brown）在第四節合拿14分，帶動球隊一波猛烈攻勢，擺脫黃蜂的糾纏。

賽後談到對於泰托姆的惡意犯規，威廉斯解釋道：「那是他們一次攻守轉換的機會，我試著去阻止他。如果你們看重播，你會發現我是對著球而去。泰托姆是我最親密的朋友之一，這絕對不是故意的。」

對於威廉斯的辯解，布朗顯然不領情。「那並非正常的籃球動作，威廉斯就像打美式足球一樣衝過去，他一定比我更清楚這點。這是不應該發生的情況，我原本以為威廉斯和泰托姆是朋友，但我想應該不是吧。」

除了威廉斯衝撞被吹2級惡意犯規外，小鮑爾（LaMelo Ball）也因疑似「埋地雷」被吹了1級惡意犯規，布里吉斯（Miles Bridges）還化身「排球少年」把球擊飛吞下技術犯規遭驅逐，可說是比賽打出火氣。

布朗認為即便對手用各種方式試圖擾亂他們，影響心理層面，「但我們會與全世界對抗，不會屈服。而且我們也不會因此上當。」

主帥馬祖拉（Joe Mazzulla）也讚賞球員，「這是一場充滿身體對抗的比賽，球員們處理得很好，很沉著冷靜，執行力也很好。」

針對布朗的評論，威廉斯則回應：「他有點無限上綱了，我並非故意。但我知道他是為了保護隊友。」

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