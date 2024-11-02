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NBA／無懼鵜鶘傷兵滿營 威廉森末節大爆發力退溜馬

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
威廉森生涯首度繳出至少30分10助攻的數據。 美聯社
威廉森生涯首度繳出至少30分10助攻的數據。 美聯社

季前大力補強的鵜鶘沒想到一開季又遭遇傷兵魔咒，在墨瑞（Dejounte Murray）因左手骨折必須休養4到6周之後，瓊斯（Herbert Jones）和麥凱倫（C.J. McCollum）兩大主力也先後受傷，前者因右肩拉傷部分撕裂，預計缺席2到4周，麥凱倫則因右側內收肌拉傷也要缺席2到3周，加上原本就在養傷的墨菲（Trey Murphy III），球團也只能欲哭無淚。

不過在今天主場面對溜馬的比賽中，兩大鋒線悍將威廉森（Zion Williamson）和英格倫（Brandon Ingram）聯手攻下60分，加上射手霍金森也補上23分，鵜鶘在第四節頂住溜馬的追趕，以125比118勝出，終結近期3連敗。

威廉森末節獨拿16分，全場砍下34分10助攻6籃板2抄截，創下生涯首次單場至少30分、10助攻；英格倫則是繳出26分7助攻6籃板1抄截2阻攻的表現。

賽後威廉森也表示：「人們總是試圖告訴我們，我他和英格倫是不相容的，但我們都只是想找到比賽樂趣，這就是打球的意義。」

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