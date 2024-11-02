NBA／灰狼拒絕被金塊逆轉 戈貝爾談被隔扣後鎖喉回擊衝突

在過去兩場比賽靠著約柯奇（Nikola Jokic）一夫當關的表現，連兩戰打進延長賽最終收下2連勝後，金塊今天作客灰狼主場又險些上演神奇逆轉秀，只可惜灰狼仍是靠著亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）與愛德華（Anthony Edwards）在最後階段聯手搶分，最終以119：116中斷金塊2連勝。

金塊與灰狼今年開季表現都不如預期，尤其是金塊後場雙槍穆雷（Jamal Murray）、衛斯特布魯克（Russell Westbrook）狀態持續低迷，讓約柯奇只能一人扛起勝負重任。

而今天金塊作客灰狼主場，儘管前鋒葛登（Aaron Gordon）挺身而出相助約柯奇，但灰狼更是展現多點開花的攻勢，尤其是本季新加盟的藍道（Julius Randle）表現漸入佳境，與愛德華和同樣從尼克一同來到灰狼的迪文森佐（Donte DiVincenzo）攜手，幫助灰狼在第二節一度取得16分領先。

不過第二節後段金塊隨即展開反撲，甚至在約科奇領軍下在比賽最後4分鐘反取得10分領先，但關鍵時刻亞歷山大-華克連得8分後，愛德華也憑一己之力再打出5：0攻勢，幫助灰狼在比賽最後25秒逆轉戰局，最終更以3分差距險勝，中斷了金塊的二連勝。

The @Timberwolves pulled out a THRILLER at home on the legs of their new duo:



🐺 Anthony Edwards: 29 PTS, 7 3PM

🐺 Julius Randle: 23 PTS, 7 AST, 6 REB pic.twitter.com/3yQoFOcITG — NBA (@NBA) 2024年11月2日

戈貝爾今天拿下17分、14籃板。 美國聯合通訊社

灰狼今天以愛德華攻下29分最佳，藍道也有23分、7助攻演出，中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）則有17分、14籃板，至於金塊以葛登（Aaron Gordon）攻下31分最佳，約柯奇則有26分、13助攻、9籃板，波特（Michael Porter Jr.）26分、6籃板，但後場雙槍穆雷7投2中拿下6分，衛斯特布魯克更僅有8投1中拿下5分、5助攻。

Hi, @OfficialNBARefs/@NBAOfficial,



Care to explain how in the world Rudy Gobert did *NOT* get ejected for this dirty, violent, dangerous play wringing Christian Braun's neck -- especially after earlier getting a flagrant for elbowing Nikola Jokic in the mouth?



TIA! 😍 pic.twitter.com/54NFCbCtl2 — Joel Rush (@JoelRushNBA) 2024年11月2日

對於第四節中段金塊布勞恩（Christian Braun）在上演一次隔人爆扣後，因為上前挑釁戈貝爾遭到他金臂勾鎖喉回擊，最終雙雙吞下技術犯規，戈貝爾賽後說：「他隔扣了我，這很不可思議，但隨後發生的事情我不喜歡，不過這確實是一次漂亮的灌籃。」