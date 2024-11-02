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NBA／愛德華上演致命拋投 灰狼關鍵時刻一波流逆轉金塊

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
愛德華聯手亞歷山大-華克在最後時刻扭轉戰局。 美聯社
愛德華聯手亞歷山大-華克在最後時刻扭轉戰局。 美聯社

第四節剩下3分36秒還領先10分的金塊，又一次發生難以守成的慘況，球隊最後進攻幾乎熄火，只拿到2分，反觀灰狼靠著亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）和愛德華（Anthony Edwards）接連砍進三分球，迅速收復失土，加上愛德華又在25.2秒補進一記關鍵拋投，硬是逆轉戰局，在主場以119比116氣走金塊。

愛德華此戰攻下29分4籃板4助攻，藍道（Julius Randle）得到23分7助攻6籃板，戈貝爾（Rudy Gobert）17分14籃板3助攻2阻攻；亞歷山大-華克板凳殺出進帳16分，包括第四節最後時刻獨拿8分，成為重要的逆轉功臣。

先前連續兩場在延長賽艱辛取勝的金塊，今天作客明尼蘇達再次面臨苦戰，即便葛登（Aaron Gordon）豪取26分，但前三節在擋不住灰狼攻勢之下，一度落後16分，好不容易在三節結束之前才追到6分差。

趁著灰狼第四節突然進攻當機，金塊在約柯奇（Nikola Jokic）的率領下發動19比2的猛攻，反而後來居上，看見3連勝曙光。但關鍵時刻金塊僅靠葛登跟約柯奇拿下4分，後者還出現兩次失誤，讓灰狼短時間內打出15比2的猛烈超前比分，最後金塊幾波出手搶分也都無功而返。

葛登飆進31分11籃板，約柯奇奮戰近40分鐘，拿下26分13助攻9籃板的準大三元數據，波特（Michael Porter Jr.）26分6籃板4助攻；穆雷（Jamal Murray）第三節初與藍道發生碰撞，因腦震盪保護協議被迫提前退場，留下7投2中僅得6分3助攻的表現，寫下個人開季以來得分新低，。

金塊替補無力的問題又一次凸顯，總共只拿到13分，甚至不如亞歷山大-華克一個人。

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