快訊

不是免稅額！他用這招送兒千萬財產 什麼稅都免了

浪還太大...野柳陸籍擱淺輪仍無法抽油 航港局說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

NBA／湖人調整雙衛輪替助羅素破低潮 全隊明觀看卡特球衣退休

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
瑞迪克調整輪替，幫助羅素最終以13投7中的高效率拿下本季新高的19分揮別低潮。 法新社
瑞迪克調整輪替，幫助羅素最終以13投7中的高效率拿下本季新高的19分揮別低潮。 法新社

湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）在今天與暴龍隊之戰調整球隊兩位後衛羅素（D'Angelo Russell）與里夫斯（Austin Reaves）輪替配置，讓羅素打出本賽季最順暢的一場賽事，而今天比賽結束後湖人全隊也將繼續留在多倫多，於明天到暴龍主場觀賞「飛人」卡特（Vince Carter）的球衣退休儀式。

湖人在近兩場於客場接連吞敗後，總教練瑞迪克在今天賽前找來羅素與里夫斯兩位後衛進行輪替配置的討論，並讓羅素與戴維斯有更多的搭配時間，至於里夫斯則是與詹姆斯（LeBron James）有更多一同留在場上的機會，希望能幫助羅素擺脫開季表現不佳的困境。

今天這樣的改變也收到成效，上半場湖人這4名主力球員得分就都來到雙位數，尤其是羅素最終以13投7中的高效率拿下本季新高的19分，幫助湖人在一路領先的情況下，最終順利拿下賽季首場客場勝利。而戴維斯也直言，球隊今天在上半場的表現，將讓他們難以被擊敗，「如果我們每場比賽都能打得像今天上半場這樣，我認為我們將會成為各隊難纏的對手。」

而湖人在今天擊敗暴龍後，也將留宿在多倫多一天，並將在明天再度前往暴龍主場參與卡特的球衣退休儀式，也是暴龍隊史第一位球衣背退休的球員，詹姆斯說：「不論是他對於這支球隊所做的一切，還是對於這個社區的影響，甚至是改變了加拿大人對於籃球的看法，他的球衣被退休是當之無愧的。」

延伸閱讀

NBA／湖人半場領先25分差點不夠 靠AD38分+關鍵罰球才險勝

人渣！孕婦被綁架遭人、狗性侵 淫狼辯詞更心寒 法官：恐怖片情節

去另一半家裡該注意什麼？ 內行曝5警訊：出現這類書籍要小心

NBA／湖人第二節只拿14分輸球 戴維斯爆料瑞迪克「很生氣」

相關新聞

NBA／湖人半場領先25分差點不夠 靠AD38分+關鍵罰球才險勝

在客場之旅苦吞2連敗後，湖人隊今天繼續作客暴龍隊主場，儘管在上半場一度取得大幅領先，不過下半場暴龍展開猛烈反撲，但湖人在...

NBA／泰托姆連遭黃蜂「追殺」仍拿32分 主帥讚處理方式很棒

塞爾蒂克當家主力泰托姆（Jayson Tatum）今天作客面對黃蜂可說是遭到對手連續「追殺」，第四節中先是持球推進被惡名昭彰的G.威廉斯（Grant Williams）直接衝撞倒地，隨即威廉斯吞下2級

NBA／布朗森帶頭砍36分！尼克轟爆活塞 對戰16連勝

面對主場一勝難求的活塞，布朗森（Jalen Brunson）手起刀落狂砍36分，其中第一節就獨拿15分，帶動尼克拉開26分差，幾乎提前宣告比賽結束。最終尼克在一路輾壓情況下，全場最多贏到38分，以12

NBA／騎士談笑用兵「無詹皇」開季6連勝 隊史47年來首見

面對失去班凱羅（Paolo Banchero）的魔術，士氣高昂的騎士大軍沒有放過進補機會，整場比賽一路領先，最多拉開達到22分，最終以120比109輕鬆過關。 騎士開季取得6連勝，維持不敗之身，

NBA／維金斯明歸隊戰火箭 柯瑞最快下周二復出

在連續兩場比賽因傷缺陣後，勇士主控柯瑞（Stephen Curry）在今天球隊於休士頓的練球中重新加入訓練，儘管他已經確...

NBA／湖人調整雙衛輪替助羅素破低潮 全隊明觀看卡特球衣退休

湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）在今天與暴龍隊之戰調整球隊兩位後衛羅素（D'Angelo Russell）與里夫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。