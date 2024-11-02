NBA／湖人調整雙衛輪替助羅素破低潮 全隊明觀看卡特球衣退休

湖人隊總教練瑞迪克（JJ Redick）在今天與暴龍隊之戰調整球隊兩位後衛羅素（D'Angelo Russell）與里夫斯（Austin Reaves）輪替配置，讓羅素打出本賽季最順暢的一場賽事，而今天比賽結束後湖人全隊也將繼續留在多倫多，於明天到暴龍主場觀賞「飛人」卡特（Vince Carter）的球衣退休儀式。

湖人在近兩場於客場接連吞敗後，總教練瑞迪克在今天賽前找來羅素與里夫斯兩位後衛進行輪替配置的討論，並讓羅素與戴維斯有更多的搭配時間，至於里夫斯則是與詹姆斯（LeBron James）有更多一同留在場上的機會，希望能幫助羅素擺脫開季表現不佳的困境。

今天這樣的改變也收到成效，上半場湖人這4名主力球員得分就都來到雙位數，尤其是羅素最終以13投7中的高效率拿下本季新高的19分，幫助湖人在一路領先的情況下，最終順利拿下賽季首場客場勝利。而戴維斯也直言，球隊今天在上半場的表現，將讓他們難以被擊敗，「如果我們每場比賽都能打得像今天上半場這樣，我認為我們將會成為各隊難纏的對手。」

而湖人在今天擊敗暴龍後，也將留宿在多倫多一天，並將在明天再度前往暴龍主場參與卡特的球衣退休儀式，也是暴龍隊史第一位球衣背退休的球員，詹姆斯說：「不論是他對於這支球隊所做的一切，還是對於這個社區的影響，甚至是改變了加拿大人對於籃球的看法，他的球衣被退休是當之無愧的。」