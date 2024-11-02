NBA／騎士談笑用兵「無詹皇」開季6連勝 隊史47年來首見
面對失去班凱羅（Paolo Banchero）的魔術，士氣高昂的騎士大軍沒有放過進補機會，整場比賽一路領先，最多拉開達到22分，最終以120比109輕鬆過關。
騎士開季取得6連勝，維持不敗之身，這也是隊史近47年來在沒有詹姆斯（LeBron James）的情況的最長連勝表現。詹姆斯曾在2016年帶領騎士取得開季6連勝；至於騎士隊史最佳開季表現則是追溯到1976年，當時他們取得8連勝。
騎士談笑用兵，全隊無人上場時間超過30分鐘，葛蘭德（Darius Garland）拿下25分4助攻3籃板，米契爾（Donovan Mitchell）得到22分，莫布里（Evan Mobley）14分12籃板3助攻，勒佛特（Caris LeVert）13分7助攻3籃板。
魔術主力後衛薩格斯（Jalen Suggs）轟下生涯新高28分，另外還有8籃板7助攻3抄截進帳，華格納（Franz Wagner）17分8籃板6助攻。
2024-25 NBA賽程與比分
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