NBA／泰托姆連遭黃蜂「追殺」仍拿32分 主帥讚處理方式很棒

塞爾蒂克當家主力泰托姆（Jayson Tatum）今天作客面對黃蜂可說是遭到對手連續「追殺」，第四節中先是持球推進被惡名昭彰的G.威廉斯（Grant Williams）直接衝撞倒地，隨即威廉斯吞下2級惡意犯規遭驅逐出場；之後比賽結束前不到2分鐘，泰托姆三分出手疑似又被小鮑爾（LaMelo Ball）「埋地雷」，後者吞下1級惡意犯規。

這兩波「攻擊」顯然都沒對泰托姆造成身體上的傷害，他全場攻下32分11籃板3助攻3抄截，其中第四節和布朗（Jaylen Brown）聯手攻下14分，幫助塞爾蒂克從原本1分領先拉開到17分差，確保領先優勢，終場以125比109拿下勝利。

賽後談到泰托姆被惡意衝撞後的反應，總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）稱讚道：「我很高興他沒事。我喜歡他在事情發生後很快就站起來走開，沒有和對方糾纏或爭執。這樣的處理方式很棒。」

首節狂攻40分的塞爾蒂克，一下子就拉開15分領先優勢，但沒想到第二節黃蜂在小鮑爾單節12分的帶動下，展開瘋狂反擊，團隊砍進9記三分球，回敬42分的猛轟，讓綠衫軍半場結束時僅領先4分。

隨後雙方競爭逐漸激烈，雖然塞爾蒂克第三節又拉開11分差，但黃蜂沒有氣餒，仍舊緊咬比分；進入第四節，小鮑爾一人獨拿9分，黃蜂追到剩1分差，布朗、泰托姆、懷特（Derrick White）、哈勒戴（Jrue Holiday）挺身而出，發動一波19比6的攻勢，瞬間擊潰黃蜂。

火氣滿滿的黃蜂，不僅是威廉斯和小鮑爾第四節先後吞下惡意犯規，就連布里吉斯（Miles Bridges）都化身「排球少年」，比賽剩下33.9秒時硬是在死球時間把泰托姆的投籃直接拍出觀眾席，吞下技術犯規遭驅逐。

除了泰托姆的穩定輸出外，布朗拿下25分6籃板5助攻，懷特17分5助攻，哈勒戴14分。綠衫軍團隊三分球42僅13中，反觀黃蜂投進19顆，成了球隊陷入苦戰的關鍵因素之一。

小鮑爾此戰拿下31分4助攻，成為黃蜂隊史首位在賽季前5戰繳出場均至少25分5籃板5助攻的球員；替補的曼恩（Tre Mann）火力十足，貢獻23分5助攻4籃板，布里吉斯則有14分7籃板3助攻。