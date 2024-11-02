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NBA／維金斯明歸隊戰火箭 柯瑞最快下周二復出

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
柯瑞最快周二與巫師之戰就能復出。 法新社
柯瑞最快周二與巫師之戰就能復出。 法新社

在連續兩場比賽因傷缺陣後，勇士主控柯瑞（Stephen Curry）在今天球隊於休士頓的練球中重新加入訓練，儘管他已經確定不會參與明天與火箭之戰，但在周一進行傷勢重新評估後，最快周二與巫師之戰就能復出。

柯瑞在日前與快艇之戰發生左腳踝扭傷傷勢後，近兩場與黃蜂之戰全數缺陣，不過今天也傳出他已經重新加入球隊訓練，但確定不會參與明天與火箭的客場賽事，這將是他缺陣的第三場比賽，至於同樣缺陣兩場比賽的維金斯（Andrew Wiggins）則將在明天歸隊。

在今天球隊練球後，總教練柯爾在談到柯瑞的狀況時說：「他今天做了很多的訓練以及跑步，目前狀態看起來相當不錯。」後天柯瑞也將接受醫療團隊的評估，如能順利通過，下周二與巫師之戰就能順利回歸。

除了柯瑞外，替補後衛梅爾頓（De'Anthony Melton）同樣在與快艇之戰因為背部受傷提前退賽，柯爾也表示，球隊在本季簽下梅爾頓時就已經知道他的背傷狀況，並希望透過醫療團隊給予協助，「這是他上季就遇到的狀況，我們非常小心的處理，必須確保他一切都好，然後在賽季的前段就讓他保持健康，如果這可能要讓他休上一、兩周，我們也會這樣做。」

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