NBA／布朗森帶頭砍36分！尼克轟爆活塞 對戰16連勝

面對主場一勝難求的活塞，布朗森（Jalen Brunson）手起刀落狂砍36分，其中第一節就獨拿15分，帶動尼克拉開26分差，幾乎提前宣告比賽結束。最終尼克在一路輾壓情況下，全場最多贏到38分，以128比98輕鬆收下2連勝，同時這也是尼克面對活塞的16連勝。

賽前手腕有傷的唐斯（Karl-Anthony Towns）依然披掛上陣，攻下21分11籃板7助攻2抄截；值得一提的是，第四節雙方比分懸殊之際，主帥錫伯杜（Tom Thibodeau）還特別把唐斯換上場，讓他打了2分鐘才換成替補陣容。這樣的調度也引發一些球迷的討論。

Jalen Brunson had it ROLLING in Detroit with 36 PTS on 63.6 FG% and the WIN! 🗽 pic.twitter.com/YRNyGAxqmo — NBA (@NBA) 2024年11月2日

尼克先發5人得分均達雙位數，阿努諾比（OG Anunoby）得到21分6助攻4籃板2抄截，布里吉斯（Mikal Bridges）15分7籃板3助攻3抄截，哈特（Josh Hart）13分9籃板4助攻2抄截。尼克團隊命中率達到51.5%，三分球38投18中。

活塞陣中以康寧漢（Cade Cunningham）的22分為最佳，哈里斯（Tobias Harris）13分8籃板3助攻3阻攻。