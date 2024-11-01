NBA／布克在30個場館皆攻破30分 現役唯一一人達標
布克（Devin Booker）打出今年開季以來的佳作，以超過8成的真實命中率單場豪取40分8助攻5籃板3抄截，幫助太陽完成最多落後21分的逆轉秀，目前以4勝1敗的成績在西區僅次於不敗之身的雷霆。
根據統計，這是布克生涯第33次至少拿到40分，更值得一提的是，由於快艇新主場才剛啟用，布克在創下球館最高得分的同時，也成了唯一一位在目前30個場館中至少拿30分的球員。
其中包含快艇在內，布克還保有溜馬、塞爾蒂克、爵士和太陽主場的球場最高得分紀錄。
2024-25 NBA賽程與比分
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