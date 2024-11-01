NBA／快艇新主場開季一勝難求 哈登無奈迎3大「里程悲」

在今天快艇主場對太陽的比賽中，哈登（James Harden）飆出25分13助攻10籃板的大三元表現，不過球隊卻在最多領先21分的情況下，逐步被太陽扭轉劣勢，最終反以119比125落敗，新主場的首勝還在難產中；而哈登也在這場比賽迎接3個「里程悲」，只能無奈問天。

首先哈登生涯總得分累積達到26004分，成為史上第20位總得分突破26000分的球員；這也是哈登生涯第78次大三元，超越原本領先的唐西奇（Luka Doncic），和張伯倫（Wilt Chamberlain）並列史上第7。

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此外，向來就以「高罰球數」聞名的哈登，其生涯罰球命中數也累積達7695顆，超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson），排名升至第5，在歷史上僅次於「郵差」馬龍（Karl Malone）的9787個、摩西馬龍（Moses Malone）8531個、詹姆斯（LeBron James）8410個、布萊恩（Kobe Bryant）8378個。

James Harden was COOKING in Q1 🔥



12 PTS | 7 AST | 5 REB | 2 BLK pic.twitter.com/9qsMIynCVI — NBA TV (@NBATV) 2024年11月1日

哈登雖然繳出全能數據，但也出現6次失誤，對此他表示：「你們已經看到了我的球權使用率（USG%），失誤會發生的。我送出的一些傳球，很多都成功到隊友手上，也有一些沒有成功。對於那些非受迫性失誤，我必須控制得更好。」

哈登最後也點出球隊慘遭逆轉的問題，光是第三節的防守足足丟了39分之多。