聽新聞
0:00 / 0:00
NBA／快艇新主場開季一勝難求 哈登無奈迎3大「里程悲」
在今天快艇主場對太陽的比賽中，哈登（James Harden）飆出25分13助攻10籃板的大三元表現，不過球隊卻在最多領先21分的情況下，逐步被太陽扭轉劣勢，最終反以119比125落敗，新主場的首勝還在難產中；而哈登也在這場比賽迎接3個「里程悲」，只能無奈問天。
首先哈登生涯總得分累積達到26004分，成為史上第20位總得分突破26000分的球員；這也是哈登生涯第78次大三元，超越原本領先的唐西奇（Luka Doncic），和張伯倫（Wilt Chamberlain）並列史上第7。
此外，向來就以「高罰球數」聞名的哈登，其生涯罰球命中數也累積達7695顆，超越「大O」羅伯森（Oscar Robertson），排名升至第5，在歷史上僅次於「郵差」馬龍（Karl Malone）的9787個、摩西馬龍（Moses Malone）8531個、詹姆斯（LeBron James）8410個、布萊恩（Kobe Bryant）8378個。
哈登雖然繳出全能數據，但也出現6次失誤，對此他表示：「你們已經看到了我的球權使用率（USG%），失誤會發生的。我送出的一些傳球，很多都成功到隊友手上，也有一些沒有成功。對於那些非受迫性失誤，我必須控制得更好。」
哈登最後也點出球隊慘遭逆轉的問題，光是第三節的防守足足丟了39分之多。
2024-25 NBA賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言