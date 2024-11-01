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NBA／不爽前湖人主帥所以守死里拉德？小皮本：想證明我能防

聯合新聞網／ 綜合報導
小皮本(左)、里拉德(右)。 美聯社
小皮本(左)、里拉德(右)。 美聯社

灰熊隊今天以122：99大勝公鹿隊，灰熊替補後衛小皮本（Scotty Pippen Jr.）攻下16分，還守死球星里拉德（Damian Lillard），他受訪時表示，要證明給對方教練看。

里拉德本場比賽12投1中，只拿下4分。據灰熊隨隊記者柯爾（Damichael Cole）報導，小皮本是里拉德的主要防守者，他帶著個人恩怨比賽，「對方有一位教練不相信我，所以我絕對想證明我能防守。」

小皮本2022-23賽季效力湖人隊，只出賽6場，上季轉戰灰熊才受到重用。前湖人總教練「火腿」漢姆（Darvin Ham）休賽季轉戰公鹿，擔任助理教練，因此許多球迷直指小皮本就是在不爽漢姆。

公鹿上季炒掉帶隊打出30勝13敗的菜鳥教頭格里芬（Adrian Griffin），換上風評不佳的資深教頭「老河流」瑞佛斯（Doc Rivers）引發爭議。今年休賽季又挖來上季被湖人球迷罵到臭頭的漢姆，本季以1勝4敗開局，暫時與暴龍和活塞隊並列東區爐主。

Damian Lillard 公鹿 灰熊

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