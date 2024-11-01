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NBA／萬聖節最佳裝扮！亞泰斯特兒子再現「奧本山亂鬥」名場面引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
前湖人球員阿泰斯特兒子小阿泰斯特萬聖節扮演老爸「奧本山大亂鬥」形象。 截自小阿泰斯特個人IG
前湖人球員阿泰斯特兒子小阿泰斯特萬聖節扮演老爸「奧本山大亂鬥」形象。 截自小阿泰斯特個人IG

隨著萬聖節於昨日到來，許多人演起鬼怪或各式角色，運動員也不例外。近期前湖人球員亞泰斯特（Metta Ford-Artest，原名Ron Artest，中間曾改名為Metta World Peace）兒子小亞泰斯特（Ron Artest III）便在個人IG發出相關貼文，不過扮演角色竟是老爸「奧本山大亂鬥」形象，引得網友大笑，直呼「太有趣了」。

講起NBA最著名的鬥毆事件，大家應該會最先想起2004年11月19日震驚世界的「奧本山大亂鬥」。當時效力溜馬的亞泰斯特在面對活塞時，與球星華勒斯（Ben Wallace）發生衝突。經過安撫後亞泰斯特躺在紀錄台平復情緒，不料一位觀眾向他丟去裝著啤酒的塑膠杯，混戰正式引爆。最終比賽提前結束，聯盟後續也進行懲處，9人遭到禁賽與罰款，甚至進入法律訴訟程序。

20年後的今天，這件事以詼諧方式出現，主角也變成亞泰斯特兒子。在IG貼文中，小亞泰斯特身著溜馬91號球衣，不過領口處卻有著被狼狽地破洞，與父親在當年「奧本山大亂鬥」被驅逐出場時的形象如出一轍。

照片發出後引起關注，許多網友留言表示有趣，甚至有人認為是同一人，「老兄，我以為這是本人」、「年度最佳裝扮，笑死我了」、「讓這傢伙躺在記錄台上」、「哪裡可以買到這件被撕爛的球衣」。

Artest 奧本山大亂鬥 小阿泰斯特 溜馬

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