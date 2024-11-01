NBA／布克飆40分助太陽演21分逆轉秀 快艇新主場3連敗

自從瑞佛斯（Doc Rivers）接掌公鹿之後，球隊似乎就面臨無以為繼的災難，特別是在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）已經顯得難以融合之

2024-11-01 12:49