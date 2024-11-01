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NBA／布克飆40分助太陽演21分逆轉秀 快艇新主場3連敗

聯合新聞網／ 綜合報導
布克(右)。 路透
布克(右)。 路透

快艇隊昨天在主場爆冷不敵拓荒者隊，今天背靠背打太陽隊，一度領先達21分，但太陽第三節進攻大爆發，快艇終場以119：125輸球，目前在新主場3戰都輸球。

首節快艇「大鬍子」哈登（James Harden）穿針引線，個人獨拿12分7助攻，幫助快艇建立17分領先。第二節太陽曾追到個位數，但快艇靠著鮑威爾（Norman Powell）和祖巴茲（Ivica Zubac）合砍20分，半場打完仍以70：52大幅領先。

第三節戰況風雲變色，太陽全隊前15次出手全進，單節狂轟39分，三節打完落後只剩2分。末節前段戰況拉鋸，剩3分多鐘時太陽打出8：0攻勢，奧尼爾關鍵時刻連得5分奠定勝基。

太陽布克（Devin Booker）全場18投11中，攻下40分8助攻，奧尼爾（Royce O'Neale）21分7籃板，杜蘭特（Kevin Durant）只砍進18分，新秀鄧恩（Ryan Dunn）取代缺陣的比爾（Bradley Beal）先發，拿下16分。

快艇方面，哈登繳出25分10籃板13助攻的大三元，祖巴茲砍下22分12籃板，鮑威爾有23分進帳。

Devin Booker James Harden Kevin Durant 太陽 快艇

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