NBA／溫班亞瑪再創「5x5」紀錄 馬刺賞爵士開季5連敗

儘管前一場比賽出戰雷霆全場僅有6分、8籃板，讓馬刺溫班亞瑪（Victor Wembanyama）的表現一度受到質疑，不過在今天出戰爵士之戰他隨即觸底反彈，全場進帳25分、9籃板、7助攻、5抄截、5阻攻，生涯第二度達成「5x5」成就，幫助馬刺以106：88賞給爵士開季5連敗。

溫班亞瑪在前一場作客雷霆主場的賽事中，遭到雷霆球迷飽以噓聲，而該場比賽他的表現也被從進入聯盟以來就一直被拿來做比較的霍姆葛倫（Chet Holmgren）比下，霍姆葛倫攻下19分、5籃板、2阻攻、2抄截，溫班亞瑪卻僅有5投1中拿下6分的表現。

🚨Victor Wembanyama with an UNREAL 5x5 night 🚨



🔥25 Points

🔥9 Rebounds

🔥7 Assists

🔥5 Steals

🔥5 Blocks pic.twitter.com/hYXbfSWR4e — NBA TV (@NBATV) 2024年11月1日

不過今天馬刺的客場之旅來到本季勝場尚未開胡的爵士主場，儘管首節馬刺出現開賽慢熱的狀況，單節僅進帳19分，但接下來三節在溫班亞瑪與保羅（Chris Paul）領軍下馬刺吹起反攻號角，尤其是下半場僅讓爵士拿下35分，最終馬刺就以18分差距擊退爵士，讓爵士開季吞下5連敗。

溫班亞瑪今天拿下25分、9籃板、7助攻、5抄截、5阻攻，生涯第二度達成5項數據至少「5」的「5x5」紀錄，在聯盟史上過去也僅有過「大夢」歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）和前爵士名將「AK47」基里蘭柯（Andrei Kirilenko）生涯曾2度以上完成此紀錄。

至於現役球員中除了溫班亞瑪外，也僅有4人生涯曾完成過1次，分別為戴維斯（Anthony Davis）、格林（Draymond Green）、諾基奇（Jusuf Nurkic）與貝頓（Nicolas Batum）。

談到自己的「5x5」全能表現時，溫班亞瑪則說：「我總是告訴自己，當我沒有拿到這樣的數據時，就代表我還必須提升自己的標準，因為我希望自己能夠在所有方面都幫助上球隊，這應該成為一件持續性的事情。」

除了溫班亞瑪表現搶眼外，本季加盟馬刺的明星後衛保羅也有19分、10助攻、7籃板的全能演出，在場上正負值來到「＋37」，而他前一次創下此紀錄時還身披火箭戰袍。