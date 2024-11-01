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NBA／公鹿攻守崩盤每況愈下 美媒曝安戴托昆波恐出走

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
安戴托昆波。 美聯社
安戴托昆波。 美聯社

自從瑞佛斯（Doc Rivers）接掌公鹿之後，球隊似乎就面臨無以為繼的災難，特別是在安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）和里拉德（Damian Lillard）已經顯得難以融合之際，又面臨米道頓的受傷問題，公鹿在攻守兩端可說是失去章法，毫無過往豪強風範。

在今天作客曼菲斯的比賽中，面對同樣主力掛傷的灰熊，公鹿一路挨打，全場最多輸到31分，自開幕戰取勝後連吞4敗，而且每場至少丟115分，本身得分則是每況愈下。

這場比賽安戴托昆波22投17中，獨拿37分11籃板4助攻，而里拉德12投1中，三分球6投盡墨，只拿到4分6助攻。如此慘烈的團隊與個人表現，倘若找不到解決方案，恐怕公鹿將失去東區競爭舞台，終結連8年殺進季後賽的表現。

更甚者，「字母哥」如果無法忍受球隊的持續頹圮，「賣我」宣言很可能也會讓公鹿陷入兩難，球隊也將面臨巨大風暴。

有美國媒體指出，安戴托昆波在明年夏天有可能會離開公鹿。「人們逐漸相信，如果公鹿情況越來越糟糕，字母哥明年被交易的可能性很大。聽說他想去其他東區球隊，例如熱火或籃網。」

安戴托昆波將滿30歲，目前仍值巔峰，他會願意跟著薪資空間近卡死的公鹿做戰績和陣容上的實驗嗎？倘若他已經萌生其他想法，勢必也將震動整個聯盟。

安戴托昆波在2023年與公鹿達成3年1.75億美元的提前續約，新合約將於2025-26年賽季開始生效，2027-28年賽季為球員選項。

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