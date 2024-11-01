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NBA／再和小兒子同台？ 詹姆斯不說死：可以的話就太酷了

聯合新聞網／ 綜合報導
詹姆斯日前被問到有沒有機會與小兒子布萊斯登台，對此他沒有給出絕對答案。 法新社
詹姆斯日前被問到有沒有機會與小兒子布萊斯登台，對此他沒有給出絕對答案。 法新社

湖人日前在客場挑戰騎士，雖然最終以110：134慘敗，但本場比賽「皇子」布朗尼Bronny James）得到NBA生涯首個進球，別具意義。賽後受訪時，父親詹姆斯LeBron James）也被問到有沒有機會與小兒子布萊斯（Bryce James）同場登台，而對此他並沒有給出絕對答案。

「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）日前重返老東家騎士受到全場致敬，速貸中心球館也製作影片，迎接這位替克里夫蘭帶來隊史首冠的傳奇球星。「每次來到這時我都會想：『我還剩下幾次機會能走進這棟建築呢？』。雖然答案不明，但我知道自己不會跟騎士球員在同一邊出場了」，詹姆斯說道。

今天對詹姆斯一家而言也不僅僅是充滿情懷的回歸，小時候曾在速貸中心球館練投的布朗尼，在本場比賽面對熟悉的籃框，用一記中距離跳投打進生涯首個得分。「夢想成真」布朗尼說道：「投進的當下我還在比賽模式，所以我還沒意識到，但感覺很棒。」爸爸詹姆斯也表示，這幕彷彿命中注定，「一切都在這裡發生了，布朗尼首戰有機會得分但他沒有投進，這就好像上帝冥冥之中的決定。」

賽後媒體也訪問詹姆斯有沒有機會與17歲小兒子布萊斯再上演一次「父子同台」。對此這位39歲老將並沒有把話說死，「到時候答案會揭曉，這一切取決於我未來幾年的心態和身體狀況。」、「如果能達成就太酷了，這會是世界上最棒的一件事。」

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