NBA／安比德參與5對5比賽訓練 何時回歸仍是問號

隨美國隊贏得奧運金牌的76人當家中鋒安比德（Joel Embiid），受到膝蓋傷勢影響，缺席了季前熱身賽和開季以來的所有比賽，何時能夠回歸成了外界關注的焦點。

根據知名記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，安比德近期已經完成多場5對5的比賽，從體能恢復的角度來看，76人方面希望能夠確保他的膝傷無虞，並且持續透過訓練進行評估。

查拉尼亞也提到，這種情況可能會形成安比德在新賽季的一種「型態」，必須定期休息檢察膝蓋狀況，確保可以在重要比賽乃至於季後賽維持健康和競爭狀態。事實上，安比德先前就曾表明，他將不會打所有「背靠背」的比賽，此言論也引發不少爭議。

季前大肆補強引發關注的76人，如今卻面臨安比德和喬治（Paul George）兩大巨星都無法上陣的窘境，甚至還因為沒有正確反應安比德的膝蓋狀況，遭聯盟罰款10萬美元。兩人什麼時候才能真正攜手合作，費城球迷正引頸期盼著。