NBA／湯普森緊追柯瑞再創三分球紀錄 獨行俠卻不敵火箭

獨行俠隊射手湯普森（Klay Thompson）在今天與火箭隊之戰，全場三分球9投雖然僅2中，但仍是達成生涯投進2500顆三分球的里程碑，且僅花798場比賽，在史上僅次於前隊友柯瑞（Stephen Curry）的702場，但獨行俠最終仍是以102：108不敵本場比賽多點開花的火箭。

儘管今年休賽季與柯瑞和勇士分道揚鑣，但湯普森在加盟獨行俠後也獲得更穩定的上場時間，讓原本就在各項三分球紀錄上位居前段班的他得以持續突破。

在今天出戰火箭之戰前，湯普森生涯已經累積砍進2498顆三分球，儘管面對火箭手感不理想，但湯普森仍是在第四節剩下4分鐘時砍進個人本場比賽第2顆三分球，正式達到投進2500顆三分球的里程碑，也是史上第6位達成此成就的球員，且只使用798場比賽，僅次於前隊友柯瑞的702場。

Klay Thompson knocks down his 2,500th 3-pointer, just the 6th player to reach the figure!👏 pic.twitter.com/AWqjjJ1asw — NBA (@NBA) 2024年11月1日

儘管湯普森以三分球再創紀錄之夜，但獨行俠今天面對來訪的年輕火箭卻打得跌跌撞撞，首節就遭到對手猛轟34分，陷入雙位數落後。儘管第四節獨行俠急起直追，在湯普森投進歷史性的三分球後縮小到4分差距，但火箭格林（Jalen Green）關鍵時刻挺身而出連得5分，加上A.湯普森（Amen Thompson）和布魯克斯（Dillon Brooks）也連續跳投得分，幫助火箭最終以6分差距險勝獨行俠，中斷對手2連勝。

火箭今天共計6人得分來到雙位數，其中以格林拿下23分、12籃板、4助攻表現最佳，森根（Alperen Sengun）則有17分、12籃板、4助攻進帳。至於獨行俠三星唐西奇（Luka Doncic）攻下29分，厄文（Kyrie Irving）28分、8籃板，湯普森則有12分，也是全隊唯三得分來到雙位數的球員。