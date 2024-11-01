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NBA／ 綠衫軍教頭盼引進冰球鬥毆規則 瘋狂想法「嘴綠」都怕了！
上賽季帶領塞爾蒂克奪冠的總教練馬祖拉（Joe Mazzulla），日前在一檔播客中發表驚天言論，除了表示聯盟應該引進冰球規則，更希望能重新允許球員鬥毆，這讓時常與球員有肢體衝突的勇士老將格林（Draymond Green）也直呼不能這麼做。
馬祖拉在《Zolak & Bertrand》中提出看法，認為聯盟能引進NHL國家冰球聯盟的「Power Play」制度，讓被判罰的球隊在一定時間內以寡敵眾，「在籃球世界中，被刻意犯規時你只會有1次罰球機會，但沒進的話相當於沒得到任何好處，所以我認為要引進Power Play規則。當球員被刻意或技術犯規時，球隊能在5秒或3次傳球內執行5打4。」
接著馬祖拉更進一步提出瘋狂想法，他強調棒球、冰球等都允許球員清空板凳鬥毆，甚至這兩項運動都有能作為武器的球具，「而我們只有一顆籃球，卻連拳頭都不能出？從娛樂性角度來看損失很大，我們真的應該恢復鬥毆，畢竟能有什麼比小打一架更有趣呢？」
這番言論連脾氣火爆、容易和球員發生衝突的格林都聽不下去，並反駁道：「允許鬥毆會讓你被聯盟丟棄的。我想馬祖拉希望的是更多的緊張和垃圾話等衝突，為比賽製造刺激感，這就像真的肢體衝突那樣。但如果是真的要打架，我們不會這麼做的，就算這一切都指向我，我也不允許。」
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