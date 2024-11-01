NBA／才剛轟50分！魔術大將班凱羅右斜肌撕裂傷 至少缺席4至6周
上周才轟出生涯新高50分的魔術悍將班凱羅（Paolo Banchero），傳出右斜肌撕裂傷，預計先休兵4到6周的時間，屆時還要重新評估傷勢。
班凱羅疑似是在對公牛的比賽中不慎受傷，該場比賽他拿下31分7籃板4助攻，不過魔術卻以3分之差飲恨。後續魔術球團經過診斷後確認傷勢，班凱羅陷入無限期缺陣的傷病麻煩。
知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，班凱羅何時能夠重返球場，取決於治療過程的成果和反應。而在他缺席期間，華格納（Franz Wagner）和艾薩克（Jonathan Isaac）勢必得承擔更多上場時間和責任。
邁向生涯第3年的班凱羅，表現持續突飛猛進，本季出賽5場，場均轟出29分8.8籃板5.6助攻，投籃命中率49.5%，還能投進2.2顆三分球，這些數據創下生涯新高。
上周在對溜馬一戰中，班凱羅狂攻50分13籃板9助攻，成為詹姆斯（LeBron James）之後，史上唯2在22歲前能締造單場50分10籃板5助攻表現的球員。
2024-25 NBA賽程與比分
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言